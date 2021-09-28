Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Автоэксперт объяснил, почему опасно садиться за руль с температурой

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Автоэксперт объяснил, почему опасно садиться за руль с температурой
Фото: pixabay.com

Садясь за руль с температурой, водитель имеет повышенный риск попасть в ДТП. При этом проблемы со здоровьем не будут смягчающим обстоятельством в случае аварии. Об этом «Вечерней Москве» рассказал заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Максим Сачков.

Он отметил, что повышенная температура сильно влияет на внимание водителя.

— При температуре человек перестает адекватно оценивать ситуацию, у него притупляются рефлексы. Разум затуманивается, водитель думает, что все осознает, но реакция будет заторможенной, — рассказал специалист.

По словам Сачкова, при ухудшении самочувствия лучше отложить любые поездки. Если температура повысилась в пути, нужно сразу ее сбить. По возможности желательно сделать остановку, рекомендовал автоэксперт.

Наказания за езду при плохом самочувствии не предусмотрено, отметил собеседник «ВМ».

— За пьяную езду есть достаточно жесткие санкции, однако за езду в болезненном состоянии человеку ничего не могут предъявить. Тут все отдано на откуп водителя, — рассказал эксперт.

При этом в случае аварии проблемы со здоровьем могут стать отягчающим обстоятельством, предупредил специалист. Страховая компания может провести медицинскую экспертизу и доказать, что ДТП произошло по причине плохого самочувствия, отметил Сачков.

Профессиональных водителей при повышенной температуре просто не выпустят в рейс, подчеркнул собеседник «ВМ».

— Водители, которые занимаются перевозками, регулярно проходят медицинский контроль. Если врача что-то не устроит, он не позволит человеку сесть за руль, — заключил Сачков.

Читайте также:
экспертыАвтомобилиЗдоровье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Осень — время ответственности человека перед творением

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Старые иномарки: цены притормозят

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Зачем комсомол распустился

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Интересы детей важнее всего

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Стрельба в Перми: не кормите подонков славой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наше продрогшее бабье лето

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Все мнения
О проекте