Автоэксперт объяснил, почему опасно садиться за руль с температурой

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Садясь за руль с температурой, водитель имеет повышенный риск попасть в ДТП. При этом проблемы со здоровьем не будут смягчающим обстоятельством в случае аварии. Об этом «Вечерней Москве» рассказал заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Максим Сачков.

Он отметил, что повышенная температура сильно влияет на внимание водителя.

— При температуре человек перестает адекватно оценивать ситуацию, у него притупляются рефлексы. Разум затуманивается, водитель думает, что все осознает, но реакция будет заторможенной, — рассказал специалист.

По словам Сачкова, при ухудшении самочувствия лучше отложить любые поездки. Если температура повысилась в пути, нужно сразу ее сбить. По возможности желательно сделать остановку, рекомендовал автоэксперт.

Наказания за езду при плохом самочувствии не предусмотрено, отметил собеседник «ВМ».

— За пьяную езду есть достаточно жесткие санкции, однако за езду в болезненном состоянии человеку ничего не могут предъявить. Тут все отдано на откуп водителя, — рассказал эксперт.

При этом в случае аварии проблемы со здоровьем могут стать отягчающим обстоятельством, предупредил специалист. Страховая компания может провести медицинскую экспертизу и доказать, что ДТП произошло по причине плохого самочувствия, отметил Сачков.

Профессиональных водителей при повышенной температуре просто не выпустят в рейс, подчеркнул собеседник «ВМ».

— Водители, которые занимаются перевозками, регулярно проходят медицинский контроль. Если врача что-то не устроит, он не позволит человеку сесть за руль, — заключил Сачков.