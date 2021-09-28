Фестиваль моноспектаклей SOLO ждет зрителей в центре «На Страстном»

Фото: официальный сайт Театрального центра «На Страстном»

Союз театральных деятелей России и Театральный центр СТД РФ «На Страстном» с 1 по 10 октября приглашают жителей и гостей столицы на Московский международный фестиваль моноспектаклей SOLO. В афише представленодвадцать моноспектаклей, которые пройдут в центре «На Страстном» и в Боярских палатах СТД.

Свои работы на суд зрителей выдвинули театры из двенадцати регионов России и трех зарубежных стран. Среди них — пять столичных моноспектаклей.

Заслуженный артист России Павел Курочкин сыграет поставленный им самим моноспектакль «Малявочка». Мастерская Петра Фоменко представит спектакль актера Игоря Войнаровского по пьесе Дмитрия Данилова «Путь к сердцу» в постановке Алексея Кузмина-Тарасова. Театр музыки и поэзии п/р Елены Камбуровой покажет моноспектакль «Аккомпаниатор» режиссера и исполнителя Дениса Сорокотягина. Бенефис народной артистки РСФСР Алины Покровской будет представлен на фестивале моноспектаклем Театра Российской Армии «Баба голубиная» в постановке Андрея Бадулина. Театр «Практика» и Мастерская Дмитрия Брусникина покажут «Бетховена» в исполнении Юрия Межевича и режиссуре Хуго Эрикссена.

Региональная программа отличается многообразием стилей и драматургических решений в подходе к жанру моноспектаклей. Примером исключительного соло, в котором режиссером и исполнителем является автор, на фестивале станут Евгений Гришковец и заслуженный артист РФ Андрей Пашнин.

Пермский академический театр и питерский Театр ненормативной пластики обратятся к осмыслению феномена Александра Вертинского. Моноспектакли по современной драматургии представят одновременно и ведущих авторов современной России и ярких молодых режиссеров.

Попытку переосмыслить классику XX века предпримет Государственный национальный театр Удмуртской Республики. Моноспектакль «Чертова яма» по роману Астафьева «Прокляты и убиты» поставил и играет Максим Григорьев. Тверской ТЮЗ представит на фестивале инсценировку романа Салтыкова-Щедрина. А молодежный театр «Предел» из Скопина обращается к пьесе Жана Ануя «Антигона». Моноспектакль актрисы Елены Талалаевой «Мы не умрем сегодня вечером» поставил режиссер Владимир Дель.

Зарубежная афиша фестиваля включает моноспектакль бельгийской театральной компании NEEDCOMPANY «Молли Блум». Работу по мотивам последней главы «Улисса» Джеймса Джойса поставил режиссер Ян Лауэрс, а роль в спектакле исполняет актриса Вивиан Де Мюнк. Театральная компания Sotterraneo из Флоренции привезет на фестиваль моноспектакль по пьесе Даниэле Виллы «Шекспирология» в исполнении Вуди Нери. Словенский национальный театр покажет моноспектакль «Непорочная» по мотивам повести Тойбина «Завет Марии». В международную программу вошел моноспектакль Областного русского драматического театра Казахстана (Костанай) «Одного кто знает?» по мотивам пьесы Бригитте Швайгер.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте фестиваля.