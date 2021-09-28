Более 19,5 тысячи рабочих мест появится за пределами Третьего транспортного кольца

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Статус инвестиционного проекта по созданию мест приложения труда присвоен ряду девелоперских проектов, которые реализуются за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК). Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 28 сентября.

В рамках проектов инвесторы возведут промышленные объекты, деловые центры и общеобразовательную школу. Их общая площадь превысит 340 тысяч квадратных метров. Благодаря этому город получит более 19,5 тысячи рабочих мест. Инвестиции в реализацию проектов превысят 25 миллиардов рублей.

Так, 9,45 тысячи рабочих мест создаст группа компаний «ПИК» за счет строительства торговых комплексов на Зеленодольской улице и территории бывшей промзоны «Бутово», а также бизнес-центров на Заречной улице, Озерной улице и во 2-м проезде Перова Поля. Общая площадь возводимых объектов составит 186 тысяч квадратных метров.

Более 7,2 тысячи рабочих мест дадут столице компании, которые входят в объединение «Капитал Груп». Инвесторы построят два промышленных парка в Зеленограде на проспекте Генерала Алексеева и в деревне Крекшино, а также промышленный комплекс возле деревни Давыдково и многофункциональный общественно-деловой центр на Ярцевской улице. Общая площадь объектов превысит 290 тысяч «квадратов».

Еще 1,7 тысячи рабочих мест обеспечат проекты компаний группы «Пионер», которые возведут бизнес-парк «Останкино», транспортно-пересадочный узел «Ботанический сад», а также школу и детский сад во 2-м Котляковском переулке. Общая площадь построек составит 171 тысячу квадратных метров.

Также 1,1 тысячи рабочих мест даст городу АО «Специализированный застройщик «Метромаш» за счет строительства многофункционального офисно-торгового центра на Тагильской улице. Еще порядка 120 рабочих мест обеспечит ООО «Стройэкспорт», которое построит школу на улице Берзарина площадью свыше 12 тысяч квадратных метров.

Программу стимулирования создания мест приложения труда за пределами ТТК утвердило правительство Москвы в 2019 году, пишет официальный сайт мэра столицы.