Двое петербуржцев попросили суд признать их пострадавшими от политических репрессий

Фото: Минобороны РФ

Жители Санкт-Петербурга Евгений и Олег Васенины обратились в местный суд с целью признать их пострадавшими от политических репрессий XX века и вернуть право на прежнее место жительства. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По данным представителей ведомства, Александр Павлов, уроженец Ленинграда, был осужден в 1936 году по части 1 статьи 182 УК РСФСР («Изготовление, хранение, покупка и сбыт взрывчатых веществ или снарядов») и по части 1 статьи 58-10 УК РСФСР («Антисоветская агитация и пропаганда») к 5 годам лишения свободы.

— Отбывал наказание, предположительно, в Монголии. Дата и место смерти неизвестны, — поясняет представитель пресс-службы.

В 1995 году постановлением Президиума Верховного суда РФ приговор был отменен, а дело прекращено.

Жена и дочь осужденного проживали в Северной столице. Но в 1937 году их выслали в Архангельскую область, так как они были родственниками врага народа и фигуранта политического дела.

Спустя почти 20 лет жену Елизавету реабилитировали, но она умерла в Ульяновске. Дочь Ольга в середине XX века окончила институт и переехала в Магаданскую область, где вышла замуж за гражданина Васина и родила двоих детей.

В том же 1995 году Ольгу признали пострадавшей от политических репрессий, а в 1996 году реабилитировали.

В 2021 году ее сыновья Евгений и Олег обратились в администрацию города с целью признать их пострадавшими от политических репрессий и вернуть право на владение жильем. Их заявление зарегистрировал районный суд. Также петербуржцы попросили в случае невозможности вернуть прежнее место жительства выдать им другое помещение, выплатить денежную компенсацию и возместить моральный ущерб.

В пресс-службе судов Санкт-Петербурга заключили, что в настоящий момент данное заявление еще не приняли.