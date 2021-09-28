«Зуд усиливается ночью»: врач назвала шесть признаков наличия глистов

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Шесть признаков могут указывать на то, что в организме человека присутствуют и благоприятно живут паразиты. О том, какие проблемы со здоровьем говорят о наличии глистов, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала гастроэнтеролог, диетолог центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Наталья Стукова.

Первым признаком наличия паразитов она назвала кожные высыпания. Организмы могут вызывать развитие аллергической реакции, которая, как правило, не имеет специфического характера и часто похожа на обычные дерматологические сыпи. Это могут быть зудящие покраснения, гиперемированные пятна, волдыри, а также сыпь в виде экземных образований, шелушащихся участков кожи.

— Анальный зуд. Чаще всего ощущение жжения и зуда кожного покрова в области заднего прохода бывает при заражении острицами. Анальный зуд усиливается ночью, когда самки паразитов откладывают яйца в кожных складках промежности. Иногда зуд настолько сильный, что больной просыпается. Чаще данный симптом бывает в детском возрасте, — сказала Стукова.

Скрежет зубов во сне, бруксизм, также может быть признаком наличия паразитов в организме человека. Этот симптом очень часто сопровождает течение глистной инвазии, особенно в детском возрасте, и характеризуется сжатием зубов и трением ими друг о друга.

Кроме того, к симптомам присутствия паразитов в организме можно отнести повышение температуры тела. Гипертермия может быть как кратковременной (от 37,1 до 38 градусов), так и длительной. При этом чаще всего она обусловлена воспалением в месте повреждения паразитами слизистой оболочки кишечника, а также интоксикацией продуктами жизнедеятельности глистов.

— Синдром хронической усталости, слабость. Данное состояние характеризуется сонливостью, быстрой утомляемостью, снижением работоспособности, апатией. При длительно текущей глистной инвазии развивается недостаток питательных веществ в организме, который приводит к снижению иммунитета, в том числе к дефициту железа. А это приводит к анемии, — подчеркнула врач.

Последними в списке симптомов присутствия в организме паразитов Стукова назвала боли в животе и неустойчивый стул. При этом боли чаще носят характер внезапно появляющихся спазмов. Стул тоже непостоянен: запоры чередуются с поносами.