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Более 4,5 тысячи рабочих мест появится после реорганизации участка бывшей промзоны Кунцево

Дарья Чентаева

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Более 4,5 тысячи рабочих мест появится после реорганизации участка бывшей промзоны Кунцево
Фото: mos.ru / Пресс-служба Москомархитектуры
Россия, Москва, Южный административный округ, район ЦарицыноКарта всех событий

Опубликован проект решения о комплексном развитии еще одного участка бывшей промышленной зоны Кунцево. Объем инвестиций в редевелопмент территории площадью более 20 гектаров составит почти 20 миллиардов рублей. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Площадь еще одного участка бывшей промзоны Кунцево, подлежащего комплексному развитию в рамках программы «Индустриальные кварталы», превысит 20 гектаров. Планируемый объем инвестиций в реализацию проекта составит почти 20 миллиардов рублей, а бюджетный эффект превысит 1,5 миллиарда рублей в год. Реорганизация территории позволит создать более 4,5 тысячи рабочих мест, — отметил Владимир Ефимов.

Как утверждает руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров, всего здесь должны построить около 270 тысяч квадратных метров недвижимости.

Так, по данному проекту между Молодогвардейской и Бобруйской улицами построят два детских сада более чем на 500 мест, больницу и жилые дома. Благодаря этому здесь появится около 1,5 тысячи рабочих мест. Планируется, что инвестор вложит в проект более 100 миллиардов рублей, ожидаемый бюджетный эффект — 586 миллионов рублей в год.

Ранее сообщалось, что столичные власти подписали договор с инвесторами на реорганизацию бывшей промзоны «Алтуфьевское шоссе». Объем инвестиций в развитие 29 гектаров территории составит более 45 миллиардов рублей. Из-за реорганизации пространства здесь появится восемь тысяч новых рабочих мест.

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