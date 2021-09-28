Жилая квартира загорелась в доме на Большой Сухаревской площади в столице

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Большая Сухаревская площадь, 14/7 Карта всех событий

Возгорание произошло в жилой квартире на четвертом этаже в доме № 14 на Большой Сухаревской площади в центре Москвы. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

Из-за происшествия полностью перекрыто транспортное движение от улицы Сретенки до Трубной улицы. Машины проезжают по параллельным дорогам.

В настоящий момент на месте инцидента дежурят сотрудники дорожно-патрульной службы.

— Они обеспечивают безопасность дорожного движения и проезд спецтехники к месту пожара, — заключили в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».

Источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах добавил, что из огня уже спасли двоих человек. После этого их передали медикам.

По предварительным данным, площадь пожара составляет 15 квадратных метров.

В ночь с субботу на воскресенье, с 25 на 26 сентября, в жилом доме на юго-западе Москвы загорелся балкон. Инцидент произошел на улице Знаменские Садки.

Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. В результате сотрудники МЧС спасли девять человек.

Также в воскресенье, 26 сентября, в подольской деревне Большое Толбино загорелся ангар. Пожарным удалось локализовать огонь на площади 864 квадратных метра.