Жилая квартира загорелась в доме на Большой Сухаревской площади в столице
Возгорание произошло в жилой квартире на четвертом этаже в доме № 14 на Большой Сухаревской площади в центре Москвы. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.
Из-за происшествия полностью перекрыто транспортное движение от улицы Сретенки до Трубной улицы. Машины проезжают по параллельным дорогам.
В настоящий момент на месте инцидента дежурят сотрудники дорожно-патрульной службы.
— Они обеспечивают безопасность дорожного движения и проезд спецтехники к месту пожара, — заключили в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».
Источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах добавил, что из огня уже спасли двоих человек. После этого их передали медикам.
По предварительным данным, площадь пожара составляет 15 квадратных метров.
В ночь с субботу на воскресенье, с 25 на 26 сентября, в жилом доме на юго-западе Москвы загорелся балкон. Инцидент произошел на улице Знаменские Садки.
Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. В результате сотрудники МЧС спасли девять человек.
Также в воскресенье, 26 сентября, в подольской деревне Большое Толбино загорелся ангар. Пожарным удалось локализовать огонь на площади 864 квадратных метра.