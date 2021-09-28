Скончался вокалист «Лиги блюза» Николай Арутюнов

Николай Арутюнов

В возрасте 63 лет умер советский и российский певец Николай Арутюнов. Об этом рассказала во вторник, 28 сентября, представитель сына музыканта.

Причина и дата смерти артиста не уточняется.

— Да, это так… Прощание уже состоялось, — приводит РБК слова представителя.

Еще месяц назад Арутюнов чувствовал себя хорошо, он обещал своим поклонникам выступить на фестивале Russian Woodstock 5 сентября. Запись с таким содержанием от 27 августа стала последней на странице артиста в Facebook.

Арутюнов создал в 1979 году группу «Лига Блюза», которая существовала до 1999 года. При этом «проектом всей своей жизни» музыкант считал группу «Николай Арутюнов & Funky Soul».