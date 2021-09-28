Скончалась журналистка газеты «Копейский рабочий» Анна Викалюк

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Журналистка и редактор «Копейского рабочего» Анна Викалюк скончалась в возрасте 35 лет. Соболезнования в связи со смертью были опубликованы на сайте «Копейского рабочего».

На прошлой неделе у журналистки поднялась температура, из-за чего она упала в обморок. Девушку госпитализировали, но ее состояние продолжало ухудшаться. Редактор внезапно умерла, не выходя из комы.

В настоящее время медики устанавливают причины смерти Викалюк. Специалисты отмечают, что ее легкие были чистые, поэтому причиной смерти не мог стать коронавирус.

— Сегодня ушла из жизни Анна Викалюк. Оборвалась жизнь яркого, талантливого человека. Мы глубоко скорбим. В это невозможно поверить, — написала редакция «Копейского рабочего».

Викалюк получила много наград от губернатора и Заксобрания области. Ее запомнили как редактора газеты, которую «читают» голливудские звезды.