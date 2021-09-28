Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Скончалась журналистка газеты «Копейский рабочий» Анна Викалюк

Анастасия Волоснова

Общество
Скончалась журналистка газеты «Копейский рабочий» Анна Викалюк
Фото: ВКонтакте @1970913

Журналистка и редактор «Копейского рабочего» Анна Викалюк скончалась в возрасте 35 лет. Соболезнования в связи со смертью были опубликованы на сайте «Копейского рабочего».

На прошлой неделе у журналистки поднялась температура, из-за чего она упала в обморок. Девушку госпитализировали, но ее состояние продолжало ухудшаться. Редактор внезапно умерла, не выходя из комы.

В настоящее время медики устанавливают причины смерти Викалюк. Специалисты отмечают, что ее легкие были чистые, поэтому причиной смерти не мог стать коронавирус.

— Сегодня ушла из жизни Анна Викалюк. Оборвалась жизнь яркого, талантливого человека. Мы глубоко скорбим. В это невозможно поверить, — написала редакция «Копейского рабочего».

Викалюк получила много наград от губернатора и Заксобрания области. Ее запомнили как редактора газеты, которую «читают» голливудские звезды.

СмертьЖурналистыутраты
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Осень — время ответственности человека перед творением

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Старые иномарки: цены притормозят

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Зачем комсомол распустился

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Интересы детей важнее всего

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Стрельба в Перми: не кормите подонков славой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наше продрогшее бабье лето

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Все мнения
О проекте