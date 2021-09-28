Астрологи рассказали, как знаки зодиака родителей влияют на судьбу ребенка

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Знак зодиака ребенка играет очень важную роль в формировании его личности. Но астрологи заявляют, что знаки зодиака родителей не менее важны. Отмечается, что в первую очередь учитывается то, к какой стихии они принадлежат. Об этом пишет EAOMedia.

Огонь (Овен, Лев, Стрелец) + Земля (Телец, Дева, Козерог)

Огонь и земля не самое лучшее сочетание, однако представители этих стихий могут образовать на редкость крепкий брак. Эти стихии независимы друг от друга, поэтому их дети в таком союзе появляются со стремлением к свободе. Им присущи качества настоящего лидера.

Вода (Рак, Скорпион, Рыбы) + Воздух (Близнецы, Весы, Водолей)

Союз воды и воздуха положительным образом сказывается на характере ребенка. У таких пар рождаются яркие личности, но они не хвастаются своей силой.

Огонь (Овен, Лев, Стрелец) + Воздух (Близнецы, Весы, Водолей)

Огонь и воздух, объединившись создают вокруг себя благоприятную энергию и яркие эмоции. Дети, рожденные от слияния этих стихий, обладают высоким уровнем эмпатии. Они чувствуют эмоции других людей и сопереживают им.

Земля (Телец, Дева, Козерог) + Вода (Рак, Скорпион, Рыбы)

Земля и вода имеют благоприятный союз. Дети представителей этих стихий будут обладать сильной интуицией и проявлять гибкий ум. Но для таких детей нужна энергетическая подпитка, чтобы заканчивать начатое.

Вода (Рак, Скорпион, Рыбы) + Огонь (Овен, Лев, Стрелец)

Дети в таких парах появляются на свет нерешительными, но обладают большим творческим потенциалом. Для развития своих природных качеств им необходим наставник.

Воздух (Близнецы, Весы, Водолей) + Земля (Телец, Дева, Козерог)

В этом союзе рождаются ленивые люди, так как эти стихии противоположны друг другу. Но это не мешает таким проявлять свой острый ум, коммуникационные навыки и память.

Огонь (Овен, Лев, Стрелец) + Огонь (Овен, Лев, Стрелец)

Дети родителей огненной стихии невероятно уверены в себе, но, чтобы это не сыграло против них, им нужно уметь самостоятельно преодолевать трудности.

Земля (Телец, Дева, Козерог) + Земля (Телец, Дева, Козерог)

От представителей земных стихий рождаются дети с тихим характером. Они становятся прекрасными друзьями. Им нравится спокойствие и домашний уют.

Вода (Рак, Скорпион, Рыбы) + Вода (Рак, Скорпион, Рыбы)

Вода порождает творческих личностей, минус которых — склонность к ревности. Такие дети требуют от близких, чтобы все внимание уделялось только им, но с возрастом это проходит. Также они бывают ранимыми и чуткими и обладают богатым внутренним миром.

Воздух (Близнецы, Весы, Водолей) + Воздух (Близнецы, Весы, Водолей)

Дети родителей воздушной стихи очень общительные и крайне плохо переносят одиночество. Им важны друзья и развлечения. Повзрослев, такие люди могут влюблять в себя, но при этом сами зачастую ветрены, сообщают EAOMedia.