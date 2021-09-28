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«Без «пожалуйста» ничего не получает»: Ирина Шейк — о воспитании дочери

Лала Манушакян

Общество
«Без «пожалуйста» ничего не получает»: Ирина Шейк — о воспитании дочери
Фото:Instagram/irinashayk

Российская модель и актриса Ирина Шейк в интервью с Оливией Флеминг рассказала о методах воспитания своей 4-летней дочери Леи.

Она рассказала, что воспитывает дочь вместе с бывшим возлюбленным Брэдли Купером. Шейк добавила, что Лею держат в строгости, чтобы не разбаловать ее, сообщает журнал Highsnobiety.

— Закончив есть, она встает из-за стола, берет тарелку и говорит «спасибо». Без «пожалуйста» или «спасибо» она ничего не получает, — делится модель.

Ирине Шейк сложно ограничивать Лею в ее потребностях. Она поделилась своими воспоминаниями о детстве:

— У меня вот была одна кукла, и она у меня хранится до сих пор. Блондинка, голубые глаза, большая русская кукла. Моя бабушка шила для нее одежду. И я всегда объясняю: «Смотри, это моя кукла. У меня была только одна». Или иногда: «У тебя есть эта конфета. Раньше я ела конфеты только на Рождество».

Модель напомнила, что ее бывший муж живет всего в двух кварталах от дома. Это помогает полноценно воспитывать дочь.

— Он полноценный, практичный отец, а не няня, — утверждает Шейк.

Актриса упомянула о двухнедельном отпуске Брэдли Купера, с которым поехала и Лея, добавив, что за все время ни разу не позвонила им.

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