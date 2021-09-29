«Импакт-кластер» появился на платформе i.moscow

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Новое межотраслевое объединение «Импакт-кластер» (кластер социального воздействия) появилось на платформе Московского инновационного кластера (МИК). Его участники будут совместно создавать и продвигать бизнес-проекты, которые позитивно отразятся на качестве жизни людей.

К консорциуму в настоящий момент присоединились 37 компаний.

— Сотрудничая друг с другом, участники нового межотраслевого кластера могут добиться еще больших результатов. Каждый из них может вложить собственные ресурсы в развитие проекта. Например, разрешает использовать собственную технологию или принадлежащие ему интеллектуальные права, предоставляет помещение или лабораторию для исследований. Участники, вошедшие в «Импакт-кластер», будут заниматься бизнесом, влияющим на будущее, — рассказал глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Так, участники планируют работать в сфере образовательных технологий (EdTech), здравоохранения (HealthTech), а также предлагать инновационные решения в сфере экологии, энергетике, туризме и других областях.

Кроме того, кластер намерен заняться популяризацией «умной еды» — модели питания, когда человек исключает из рациона вредные продукты, но получает нужное количество белков, жиров, углеводов, витаминов, аминокислот и минералов.

Первым проектом кластера станет «Импакт. Международное партнерство», цель которого — оказать поддержку стартаперам, предлагающим решения для изменения качества жизни людей.

Благодаря межотраслевым кластерам столичные и региональные компании могут совместно создавать, продвигать и тиражировать крупные инновационные проекты. Они позволяют бизнесменам и ученым найти партнеров, инвесторов и площадки для испытаний.

Также участники кластеров получают финансовую поддержку от города. В этом году в столице учредили грант для компаний, которые реализуют совместные комплексные инновационные проекты, пишет официальный сайт мэра Москвы.