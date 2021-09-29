Наталья Сергунина: Москва примет финал студенческого чемпионата мира по программированию

Фото: twitter.com/ICPCNews

Москва впервые примет финал Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC (International Collegiate Programming Contest). Соревнования пройдут с 1 по 6 октября в Центральном выставочном зале «Манеж», а часть мероприятий — в парке «Зарядье».

ICPC является старейшим и наиболее престижным ИТ-соревнованием в мире среди команд. Оно проходит каждый год с 1977-го. Россия впервые приняла участие в чемпионате в 1995 году, в настоящий момент лидирует среди всех стран по числу медалей.

— В соревнованиях в Москве примут участие более 100 команд. В них вошли свыше 350 программистов из 42 стран. Действующим чемпионом является наша столичная команда. Это коллектив Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Причем ребята первые в истории турнира, кто одерживал победу в финале одним и тем же составом два года подряд, — рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

В отборочных этапах ICPC 2021 года приняли участие 60 тысяч молодых программистов из более чем 100 стран. В финал прошли 15 российских команд, из которых пять — московские. Это студенты Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, Московского физико-технического института, Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Московского авиационного института и Национального исследовательского ядерного университета МИФИ.

В прошлом году от проведения финала соревнований отказались из-за пандемии, а в 2019-м его принимал португальский Порту. Тогда в нем приняли участие 10 российских команд, включая три из столицы, пишет официальный сайт мэра Москвы.