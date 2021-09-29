Патрушев рассказал о многочисленных кибератаках на электронное голосование

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За время дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Госдуму РФ на систему зафиксировано более 900 кибератак. Они проводились с целью нарушить ее функционирование и внедрить вредоносные программы. Об этом в среду, 29 сентября, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

— Только в период проведения выборной кампании с 17 по 19 сентября текущего года выявлено более 900 комплексных компьютерных атак, направленных на нарушение функционирования системы дистанционного электронного голосования и на внедрение вредоносного программного обеспечения. Ряд таких атак носил провокационный характер с использованием подмены адреса источника атаки, — передает слова его выступления на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Дальневосточном федеральном округе РИА Новости.

По его словам, в стратегии национальной безопасности, утвержденной президентом РФ Владимиром Путиным, среди национальных интересов существует и защита россиян от деструктивного информационно-психологического воздействия.

Патрушев отметил связь между ухудшившейся в последние годы обстановкой в информационном пространстве и внешним вмешательством во внутренние дела России.

До этого он заявил, что США готовы поставить под удар всю архитектуру безопасности Азии ради установления контроля над Азиатско-Тихоокеанским регионом (АТР). По его словам, Соединенные Штаты также создают своими действиями предпосылки для подрыва авторитета Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.