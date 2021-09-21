Патрушев заявил о рисках безопасности АТР из-за действий США

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США готовы поставить под удар всю архитектуру безопасности Азии ради установления контроля над Азиатско-Тихоокеанским регионом (АТР). Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

По его словам, Соединенные Штаты также создают своими действиями предпосылки для подрыва авторитета Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

— Ради воплощения в жизнь очередной авантюры Белого дома, в угоду усилению контроля над таким перспективным регионом, каким сегодня является АТР, под удар ставится вся архитектура безопасности в Азии, создаются предпосылки для подрыва авторитета АСЕАН и других региональных объединений, — цитирует Патрушева ТАСС.

Секретарь Совбеза также напомнил о недавнем соглашении между Штатами, Великобританией и Австралией по созданию подводных лодок. По его словам, данное сотрудничество реализуется в рамках антироссийской и антикитайской политики.

Он добавил, что некоторые японские чиновники также следуют указаниям со стороны США и «охотно» участвуют в схемах, направленных против России и Китая.

16 сентября сообщалось, что США, Великобритания и Австралия договорились создать новое партнерство в сфере безопасности. Эта инициатива получила название AUKUS, в рамках нее государства планируют способствовать обмену технологиями.

После этого правительство Австралии решило создать флот из атомных подлодок и начать сотрудничать с США и Британией, отказавшись при этом от соглашения с французской оборонной компанией Naval Group. Теперь Канберра получит как минимум восемь атомных подводных лодок в рамках нового оборонного альянса.