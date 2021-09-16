Австралия получит минимум восемь атомных подлодок в рамках AUKUS

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Австралия получит как минимум восемь атомных подводных лодок в рамках оборонного альянса AUKUS. Соответствующая информация следует из совместного заявления премьер-министра страны Скотта Моррисона и еще троих министров.

— В рамках AUKUS три страны незамедлительно сконцентрируются на определении оптимального пути для доставки по меньшей мере восьми атомных подводных лодок в Австралию, — говорится в сообщении на официальном сайте правительства Австралии.

До этого стало известно, что Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия договорились создать новое партнерство в сфере безопасности. Об этом сообщили в среду, 15 сентября, в канцелярии британского премьер-министра.

В заявлении было сказано, что лидеры трех стран «договорились о знаковом партнерстве в области обороны и безопасности, которое будет защищать и отстаивать общие интересы в Индо-Тихоокеанском регионе». Эта инициатива получила название AUKUS. В рамках данного альянса государства планируют способствовать обмену технологиями, передавало РИА Новости.

Телеканал АВС в свою очередь сообщал, что правительство Австралии решило создать флот из атомных подлодок и начать сотрудничать с США и Британией, отказавшись при этом от соглашения с оборонной французской компанией Naval Group.