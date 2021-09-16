Соединенные Штаты создадут новое военное партнерство с Австралией и Британией

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Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия договорились создать новое партнерство в сфере безопасности. Об этом сообщили в среду, 15 сентября, в канцелярии британского премьер-министра.
В заявлении сказано, что лидеры трех стран «договорились о знаковом партнерстве в области обороны и безопасности, которое будет защищать и отстаивать общие интересы в Индо-Тихоокеанском регионе». Эта инициатива получила название AUUKUS. В рамках данного альянса государства планируют способствовать обмену технологиями, передает РИА Новости.
Украина и США подписали соглашение о сотрудничестве в разработке вооружения. Оно расширяет возможности сотрудничества двух государств в области обороны Черного моря, кибербезопасности и обмена разведывательной информацией.
Опасные маршруты
Маньяки СССР
Советское мороженое
Свидания
Деревья
Грибоедовский ЗАГС
Рабочий и колхозница
Дали
ЭКО