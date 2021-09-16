Россию назвали главной военной угрозой для НАТО в ближайшие десять лет

Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization

Россия останется самой крупной военной угрозой для НАТО в ближайшие десять лет. Об этом заявила на слушаниях в конгрессе Джулиэнн Смит, которую выдвинули на пост постоянного представителя Соединенных Штатов при Североатлантическом альянсе.

— Россия остается самой большой геополитической угрозой Евро-Атлантическому региону и точно останется крупнейшей военной угрозой альянсу НАТО в обозримом будущем и, конечно, в течение следующего десятилетия, — сказала она.

Смит отметила, что с 2014 года, когда произошел кризис на Украине, НАТО многого добилось в плане укрепления возможностей противостоять РФ, но многое еще необходимо сделать.

— Российская агрессия продолжается, мы должны призвать Россию к ответу за все ее действия, предпринимаемые с использованием всего ее инструментария, — идет ли речь о конвенциональных возможностях, вторжениях в воздушное пространство НАТО, акциях устрашения или кибератаках, — заявила она.

Также Смит пообещала в случае своего утверждения работать с союзниками и партнерами над нейтрализацией нежелательных для Соединенных Штатов последствий ввода в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток — 2». Она назвала его «плохой сделкой» и «геополитическим проектом», подрывающим энергетическую безопасность Европы и в первую очередь Украины.

Кроме того, Смит сказала, что постарается убедить Турцию отказаться от приобретения систем ПВО С-400, сообщает РИА Новости.

В Пентагоне объяснили важность НАТО для построения диалога с Россией. Об этом рассказал заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен.