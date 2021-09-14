В Пентагоне объяснили важность НАТО для построения диалога с Россией

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Силы НАТО необходимы в вопросе поддержания стабильности отношений с Россией. Об этом рассказал в понедельник, 13 сентября, заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен.

По его словам, в США недооценивают важность НАТО в отношениях с Россией.

— Североатлантический договор — один из самых великолепных договоров, и партнеры по этому договору, включая тех, кто находится по эту сторону Атлантического океана, получают огромную выгоду от сильной обороны, — отметил Хайтен.

Он подчеркнул, что в 2010-х годах в США не видели в России противника и угрозу. При этом российская сторона в это время модернизировала свой ядерный арсенал, пишет ТАСС.

До этого экс-посол США предположил, как Россия сможет уничтожить НАТО. Так, потенциально опасные сценарии, которые могут привести к распаду НАТО из-за России, возможны в Эстонии и Черногории.

По его мнению, президент России Владимир Путин хочет уничтожения альянса, так как он не соответствует государственным интересам. Он утверждает, что российские власти могут использовать для развала альянса политические движения внутри стран НАТО, а не межгосударственные распри.