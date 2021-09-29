Справки о болезни ребенка теперь доступны москвичам в электронной медкарте

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Москвичам, пользующимся электронной медицинской картой, стали доступны в цифровом виде выданные справки о временной нетрудоспособности ребенка по форме 095/у. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Справки размещаются в новом разделе медкарты «Мои справки» на портале mos.ru или в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». Теперь их можно оперативно отправить по электронной почте или распечатать, например, для спортивной секции, в которую ходит ребенок.

— Мы продолжаем вести активную работу по расширению возможностей электронной медкарты и для родителей, и для детей. Новый раздел «Мои справки» — еще один шаг в этом направлении. Ранее самая востребованная справка по форме 095/у была доступна в цифровом виде только врачам и медработникам в городских школах и детсадах. Теперь же мы открыли доступ к этим справкам и родителям, — рассказала Анастасия Ракова.

Она отметила, что нововведение позволит важным документам не потеряться и распечатать их при первой необходимости для секций, частных детских садов и школ.

Новый раздел также включает справки, которые столичные поликлиники выдали с конца прошлого года. Новые справки по болезни детей будут добавляться в этот раздел, пишет официальный сайт мэра Москвы.