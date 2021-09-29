Мемориальную доску кинодраматургу Валентину Ежову установили на Кутузовском проспекте

Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

Россия, Москва, Кутузовский проспект, 41 Карта всех событий

В Москве торжественно открыли мемориальную доску кинодраматургу Валентину Ежову, установленную на доме 41 по Кутузовскому проспекту. В церемонии открытия приняли участие сотрудники столичного департамента культурного наследия, представители российского Союза кинематографистов, военно-исторического общества и деятели культуры.

— Валентин Иванович Ежов — кинодраматург с мировым именем. По его сценариям создано более 50 кинофильмов. В их числе «Баллада о солдате», «Белое солнце пустыни», «Крылья», «Сибириада», «Тридцать три», «Дворянское гнездо». Эти картины прославили советское кино на родине и за рубежом. Один только фильм «Баллада о солдате» завоевал более 100 международных премий. В память о Валентине Ивановиче на доме на Кутузовском проспекте появилась мемориальная доска. Именно здесь он жил и работал с 1987 по 2004 год, — рассказал глава городского департамента наследия Алексей Емельянов.

Инициатором установки мемориальной доски выступил Союз кинематографистов России. В ее создании приняли участие скульптор Денис Стритович и архитектор Александр Джикия, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Валентин Ежов родился 21 января 1921 года в Самаре. Он окончил ВГИК. Впоследствии стал профессором и руководилсценарной мастерской на Высших курсах сценаристов и режиссеров.

Принимал участие в Великой Отечественной войне. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и многими другими наградами. В 1962 году написанный им сценарий к фильму «Баллада о солдате» был номинирован на премию «Оскар».

Валентин Ежов скончался 8 мая 2004 года в Москве.