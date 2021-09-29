Введение уроков ПДД в школах с зачетом для автошкол предлагают ввести в России

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В России обсуждается введение в школах уроков по правилам дорожного движения. Они не только помогут повысить безопасность на дорогах, но и упростят формат обучения будущих выпускников в автошколах. Старшеклассникам, успешно сдавшим теоретический экзамен по урокам ПДД, автоматом будет зачтена сдача теории в автошколах. О работе над инициативой в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

Копия письма с инициативой на имя премьер-министра Михаила Мишустина есть в распоряжении «ВМ».

— Можно сократить ряд школьных дисциплин по времени, без ущерба для программы. А это время потратить на изучения правил дорожного движения. Это действительно жизненная необходимость. Предлагаем так же, как в западных школах, приравнять сдачу теоретических экзаменов по ПДД в старших классах к сдаче теории на права. Это не значит, что все ребята станут водителями. Это значит, что все пешеходы будут знать, как должны вести себя водители, а все водители будут понимать, как должны себя вести пешеходы. Будет взаимоуважение на дорогах, — рассказал Хайцеэр.

Он также подчеркнул, что по данному предложению в настоящее время идут дебаты с Министерством просвещения и депутатами Госдумы. Однако они не поддерживают его единогласно, связывая это с высокой загруженностью школьников.

Но, по словам Хайцеэра, эксперты продолжат работу по обсуждению данной инициативы. Ведь многие школьники сегодня не знают ПДД и даже того, когда и зачем поворачивать голову налево и направо при переходе через дорогу.

— Нет ничего важнее человеческой жизни. Эта инициатива направлена на ее сохранение и повышение безопасности, — заключил собеседник издания.