Компания Group-IB подтвердила проведение оперативных мероприятий в ее столичном офисе

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В московской штаб-квартире отечественной компании «Group-IB» 28 сентября проводились оперативные мероприятия. Эту информацию в среду, 29 сентября, подтвердили в пресс-службе компании.

— Group-IB, один из ведущих разработчиков решений для детектирования и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети, подтвердила, что во вторник, 28 сентября, утром в московской штаб-квартире Group-IB по России и СНГ прошли оперативные мероприятия, — сообщили в пресс-службе ТАСС.

О причинах проводимых действий не сообщалось. Отмечается, что «Group-IB»работает над их выяснением. Сейчас она функционирует в штатном режиме.

— Компания сообщила, что топ-менеджмент и юридические службы работают над прояснением данной ситуации, — утверждается в сообщении.

Правоохранители покинули ее офис вечером 28 сентября.