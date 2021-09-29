Российские спортсмены завоевали 20 медалей на первенстве мира по пауэрлифтингу в Швеции

Фото: pixabay.com

В шведском городе Хальмстаде завершилось первенство мира по пауэрлифтингу в дисциплине «троеборье классическое». Российские спортсмены выступали под нейтральным флагом, но смогли выиграть 20 медалей разного достоинства. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 29 сентября, сообщил президент Федерации пауэрлифтинга России Игорь Бутусов.

— Так, из 14 субюниоров 13 заняли призовые места, в том числе восемь первых.​ Из 14 юниоров шестеро поднимались на пьедестал почета, из них двое — на верхнюю ступень. Надо заметить, что Борис Комиссаров из Курской области стал победителем мирового первенства в третий раз. Кроме того, субюниорка Анна Бардова из Нижнего Новгорода стала абсолютной победительницей первенства, а Алина Удальцова из Вологодской области заняла третье место в абсолютном зачете, — рассказал он.

Благодаря высоким результатам, отечественные юниоры и субюниоры стали лидерами в общекомандном зачете.

В соревнованиях для ветеранов участвовали три российских спортсмена. Елена Луценко из подмосковных Мытищ выиграла в своей весовой категории и заняла третье место в абсолютном зачете.

Бутусов добавил, что 30 сентября начинается чемпионат мира по пауэрлифтингу. В нем будут участвовать 15 российских атлетов.