ВДНХ запускает новый образовательный проект «Искусство в космосе»
Главная выставка страны с 2 октября в центре «Космонавтика и авиация» запускает новый цикл бесплатных образовательных мероприятий «Искусство в космосе». В его программе: лекции по истории искусства, мастерские по творческому письму, театральные спектакли, кинопоказы и концерты.
Участникам мероприятий расскажут, что первобытные люди знали об устройстве космоса, почему на средневековых иконах Луна и Солнце вращаются вокруг Земли и зачем построили Стоунхендж, а также что мог знать Винсент Ван Гог о спиральных туманностях и какое влияние на искусство оказал полет человека в космос.
Проект стартует с лекции «Археоастрономия: как в древности представляли устройство Вселенной». Посетителям поведают об искусстве каменного и раннего бронзового веков.
Следующие лекции пройдут 6, 27 ноября, 18 декабря и в 2022 году. Их темы: «Искусство и представление о космосе в период формирования и существования древних цивилизаций», «Искусство и представление о космосе в Средние века», «Искусство и представление о космосе в эпоху Возрождения и раннего Нового времени».
Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте ВДНХ.