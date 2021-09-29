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ВДНХ запускает новый образовательный проект «Искусство в космосе»

Ольга Маркова

Развлечения
ВДНХ запускает новый образовательный проект «Искусство в космосе»
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, проспект Мира, 119с34Карта всех событий

Главная выставка страны с 2 октября в центре «Космонавтика и авиация» запускает новый цикл бесплатных образовательных мероприятий «Искусство в космосе». В его программе: лекции по истории искусства, мастерские по творческому письму, театральные спектакли, кинопоказы и концерты.

Участникам мероприятий расскажут, что первобытные люди знали об устройстве космоса, почему на средневековых иконах Луна и Солнце вращаются вокруг Земли и зачем построили Стоунхендж, а также что мог знать Винсент Ван Гог о спиральных туманностях и какое влияние на искусство оказал полет человека в космос.

Проект стартует с лекции «Археоастрономия: как в древности представляли устройство Вселенной». Посетителям поведают об искусстве каменного и раннего бронзового веков.

Следующие лекции пройдут 6, 27 ноября, 18 декабря и в 2022 году. Их темы: «Искусство и представление о космосе в период формирования и существования древних цивилизаций», «Искусство и представление о космосе в Средние века», «Искусство и представление о космосе в эпоху Возрождения и раннего Нового времени».

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте ВДНХ.

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