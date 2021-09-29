Подмосковье вошло в Топ-10 самых популярных направлений отдыха на ноябрьские праздники

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Туроператоры назвали топ-10 направлений, по которым продают больше всего туров на ноябрьские праздники, Подмосковье вошло в число самых востребованных туристических направлений на первую декаду ноября. Лидером рейтинга стал Краснодарский край.

Также в число самых популярных направлений для внутреннего туризма попали Крым, Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Казань.

Сообщается, что на период ноябрьских праздников в Московской области наблюдается сложная ситуация с бронированием мест в популярных отелях и санаториях региона, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что за три летних месяца область посетили свыше 4,3 миллиона туристов. Среди самых популярных городов Подмосковья — Истра, Зарайск, Коломна, Сергиев Посад. Всего с начала этого года регион посетили свыше десяти миллионов туристов — почти столько же, сколько за весь 2020-й год, когда область приняла 11 миллионов гостей.