Геннадий Онищенко заявил, что ковид известен человечеству с XII века

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Коронавирус известен человечеству давно, с XII века. Он периодически приходит в популяцию людей. Об этом заявил в ходе брифинга в эфире Общественной службы новостей бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

— Еще в XII веке в России регистрировался коронавирус. Понятно, что тогда статистика не велась, но это доказанный научный факт, — сказал он.

Онищенко также отметил, что периодически человеческая популяция вступает в контакт коронавирусной инфекцией.

В России на сегодняшний день зарегистрированы пять вакцин от коронавируса. Помимо «Спутника V», это «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона-Н».

Всемирной организацией здравоохранения одобрены шесть вакцин от COVID-19. Это препараты от компаний Moderna, Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sinopharm и Sinovac.

Нынешняя пандемия COVID-19 была вызвана распространением коронавируса SARS-CoV-2. Впервые вспышка была зафиксирована в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а 11 марта — пандемией.