Психолог объяснил, как убедить работодателя оплачивать переработки

Фото: pixabay.com

Требовать от работодателя деньги за переработки может только тот сотрудник, который доказал свою незаменимость. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал психолог Андрей Зберовский.

По словам специалиста, во многих случаях отказ от переработок может стать причиной увольнения.

— Под каким бы предлогом сотрудник ни отказал, он все равно откажет своему работодателю, который будет искать на его место кого-то другого, — рассказал эксперт.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что многие люди действительно перерабатывают бесплатно, опасаясь того, что на другой работе к ним будут относиться точно так же.

Психолог отметил, что самый гарантированный способ получить оплату за сверхурочную работу — доказать свою незаменимость для работодателя.

— Нужно поднимать свою экспертную значимость. Если вы настолько важны для работодателя, что он будет бояться потерять вас, он согласится платить. Если вы из себя ничего не представляете, то и торг с вами невозможен, — заключил Зберовский.