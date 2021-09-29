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Психолог объяснил, как убедить работодателя оплачивать переработки

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Психолог объяснил, как убедить работодателя оплачивать переработки
Фото: pixabay.com

Требовать от работодателя деньги за переработки может только тот сотрудник, который доказал свою незаменимость. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал психолог Андрей Зберовский.

По словам специалиста, во многих случаях отказ от переработок может стать причиной увольнения.

— Под каким бы предлогом сотрудник ни отказал, он все равно откажет своему работодателю, который будет искать на его место кого-то другого, — рассказал эксперт.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что многие люди действительно перерабатывают бесплатно, опасаясь того, что на другой работе к ним будут относиться точно так же.

Психолог отметил, что самый гарантированный способ получить оплату за сверхурочную работу — доказать свою незаменимость для работодателя.

— Нужно поднимать свою экспертную значимость. Если вы настолько важны для работодателя, что он будет бояться потерять вас, он согласится платить. Если вы из себя ничего не представляете, то и торг с вами невозможен, — заключил Зберовский.

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