Фестиваль NAUKA 0+ пройдет в Москве с 8 по 10 октября

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Западный административный округ, район Раменки, микрорайон Ленинские Горы, 1П Карта всех событий

В Москве с 8 по 10 октября в музеях, институтах, технопарках пройдет фестиваль NAUKA 0+, который станет одним из ключевых мероприятий объявленного в России Года науки и технологий.

Центральными площадками фестиваля являются МГУ имени М. В. Ломоносова и Дворец пионеров на Воробьевых горах. Также гостей ждут в парке Зарядье, Экспоцентре, Российской академии наук.

В очном формате жители и гости столицы смогут посетить зоны-кластеры, соответствующие тематическим месяцам Года науки и технологий в РФ: освоение космоса, новая медицина, связанность территорий и освоение пространства, искусственный интеллект, новые вызовы и угрозы / безопасность, генетика и качество жизни, климат и экология, человек и общество.

В рамках фестиваля можно послушать лекции именитых ученый и нобелевских лауреатов, посмотреть научные шоу и фильмы, принять участие в дискуссиях о будущем человечества и творческих мастерских.

Фестиваль проходит в смешанном формате.

Изюминка онлайн-программы — первый виртуальный гипермузей науки, где можно рассмотреть научные явления от черной дыры до коронавируса.

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте фестиваля.