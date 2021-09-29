Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Фестиваль NAUKA 0+ пройдет в Москве с 8 по 10 октября

Ольга Маркова

Развлечения
Фестиваль NAUKA 0+ пройдет в Москве с 8 по 10 октября
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Западный административный округ, район Раменки, микрорайон Ленинские Горы, 1ПКарта всех событий

В Москве с 8 по 10 октября в музеях, институтах, технопарках пройдет фестиваль NAUKA 0+, который станет одним из ключевых мероприятий объявленного в России Года науки и технологий.

Центральными площадками фестиваля являются МГУ имени М. В. Ломоносова и Дворец пионеров на Воробьевых горах. Также гостей ждут в парке Зарядье, Экспоцентре, Российской академии наук.

В очном формате жители и гости столицы смогут посетить зоны-кластеры, соответствующие тематическим месяцам Года науки и технологий в РФ: освоение космоса, новая медицина, связанность территорий и освоение пространства, искусственный интеллект, новые вызовы и угрозы / безопасность, генетика и качество жизни, климат и экология, человек и общество.

В рамках фестиваля можно послушать лекции именитых ученый и нобелевских лауреатов, посмотреть научные шоу и фильмы, принять участие в дискуссиях о будущем человечества и творческих мастерских.

Фестиваль проходит в смешанном формате.

Изюминка онлайн-программы — первый виртуальный гипермузей науки, где можно рассмотреть научные явления от черной дыры до коронавируса.

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте фестиваля.

Читайте также:
День наукибесплатноЛекции
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Главный немецкий вопрос: третьим будешь?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Северный поток: и снова санкции

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Осень — время ответственности человека перед творением

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Этический кодекс для Электроника

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Старые иномарки: цены притормозят

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Зачем комсомол распустился

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Интересы детей важнее всего

Все мнения
О проекте