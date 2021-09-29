Народный календарь. Зачем нужно плакать 30 сентября, в День памяти Веры, Надежды, Любови и Софии

Фото: Pexels

30 сентября Православная церковь почитает память мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Утром 30 сентября женщины должны начать плакать. Данный ритуал должен помогать привлекать в их дома здоровье и удачу на следующий год. При этом оплакивать можно было не только свою судьбу, но и доли близких людей. Если женщина в этот день хорошо поплачет, то весь год ей не придется слез лить. Ночью на 30 сентября хозяйки должны испечь большие караваи или пироги. Это помогает привлекать в семьи гармонию и взаимопонимание. В данный праздник стоит помолиться святым великомученицам. В своих молитвах верующие просят семейного благополучия, рождения детей и избавления от различных заболеваний. Женщинам запрещено в этот день работать или заниматься уборкой в доме.

Приметы погоды:

Если утро в этот день пасмурное, то в ближайшее время погода будет хорошей.

Сухая погода на протяжении всего дня — к поздней зиме, дождь — к ранней весне.

Праздники:

Международный день перевода

Ежегодно 30 сентября во многих странах отмечается профессиональный праздник устных и письменных переводчиков — Международный день переводчика.

Цель новой международной даты — подтвердить, что профессиональный перевод как ремесло и искусство играет важную роль в достижении целей и соблюдении принципов Устава Организации Объединенных Наций, сближении народов, содействии диалогу, взаимопониманию и сотрудничеству, обеспечении развития и укреплении международного мира и безопасности.

День интернета в России

Ежегодно 30 сентября в России отмечается День интернета.

Все началось с того, что в 1998 году московская компания IT Infoart Stars разослала фирмам и организациям предложение поддержать инициативу, состоящую из двух пунктов: назначить 30 сентября Днем интернета, ежегодно его праздновать и провести «перепись населения русскоязычного интернета».

По данным той переписи, в 1998 году доступ к интернету имел миллион россиян. Впервые российский День интернета отметили в московском «Президент-отеле» с участием представителей крупных провайдеров, компьютерных фирм и информационных агентств.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Зачем женщинам обязательно плакать 30 сентября, в день памяти Веры, Надежды, Любови и Софии

События:

В Вене состоялась премьера оперы «Волшебная флейта» — последнего произведения Моцарта

В Вене 30 сентября 1791 года в театре «Ауф дер Виден» состоялась премьера оперы «Волшебная флейта» — последнего произведения австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта (1756–1791). Либретто к опере написал давний приятель композитора и антрепренер Эммануэль Шиканедер.

Опера имела огромный успех у зрителей. Гете так нравилось это произведение, что он делал попытки написать продолжение либретто, которые, впрочем, успехом не увенчались.

В Париже стартовали первые международные состязания пилотов аэростатов

История воздухоплавания насчитывает более 200 лет. В 1783 году французы братья Монгольфье сумели поднять в воздух тепловой аэростат — наполненный горячим воздухом шар. И первые международные состязания пилотов аэростатов стартовали также на родине воздухоплавания — во Франции.

Воздушные гонки вызвали огромный интерес у публики. Около 250 тысяч зрителей наблюдали за стартом аэростатов. Соревнования было решено сделать ежегодными. Главные правила Кубка не менялись с начала XX века. Победителем становится пилот, преодолевший по воздуху наибольшее расстояние от точки старта. Страна, за которую выступает обладатель переходящего Кубка, становится организатором соревнований на следующий год.

Начало битвы за Москву в ходе Великой Отечественной войны

Битва за Москву — это боевые действия советских и немецко-фашистских войск в ходе Великой Отечественной войны на московском направлении, которые разделяют на два периода: оборонительный и наступательный. В военной истории битва известна как операция «Тайфун».

30 сентября 1941 года началась Московская стратегическая оборонительная операция, ставшая первым этапом битвы под Москвой — одного из главных событий в ходе всей Второй мировой войны.

Всю страну облетели слова Клочкова, сказанные своим солдатам: «Велика Россия, а отступать некуда: позади — Москва!». В результате кровопролитных боев и упорного сопротивления советских войск немецким захватчикам в ноябре 1941 года наступление немцев было остановлено. И 5 декабря советские войска перешли в наступление, разгромили ударные группировки группы армий «Центр» и сняли угрозу, нависшую над Москвой.

Вручена высшая награда России — орден Святого апостола Андрея Первозванного под номером один

1 июля 1998 года указом президента РФ был восстановлен орден Святого апостола Андрея Первозванного как высшая государственная награда Российской Федерации.

Как отмечалось в указе, этим орденом будут награждаться «выдающиеся государственные и общественные деятели и другие граждане Российской Федерации за исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе России». За выдающиеся заслуги перед Российской Федерацией этим орденом могут быть награждены главы и руководители правительств зарубежных государств.

Родились:

1908 — Давид Ойстрах, советский скрипач, дирижер и педагог.

1917 — Юрий Любимов, советский и российский театральный режиссер, актер, руководитель Театра на Таганке, народный артист России.

1925 — Вера Васильева, актриса театра и кино, народная артистка СССР (фильмы «Сказание о земле сибирской», «Карнавал», «Приказано взять живым» и др.).

1964 — Моника Беллуччи, итальянская актриса и модель.

1975 — Марион Котийяр, французская актриса, обладательница «Оскара», «Золотого глобуса» и других кинонаград.

Именины отмечают: Александра, Надежда, Софья, Вера, Илья, Зиновий, Мирон, Дмитрий, Иван, Павел.