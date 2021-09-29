Сергей Собянин отказался от мандата депутата Госдумы

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин отказался от мандата депутата Государственной думы. Это следует из постановления, которое было принято на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.

Согласно документу депутатский мандат Сергея Собянина является вакантным. Также от кресла в Госдуме отказался губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября 2021 года. По стране явка составила 51,72 процента. В общей сложности за три дня свои голоса отдали более 56 миллионов россиян.

Так, свыше двух миллионов москвичей зарегистрировались для участия в электронном голосовании. Явка составила 96,5 процента.

По итогам прошедших выборов по федеральным и одномандатным округам «Единой России» достались 324 мандата, Коммунистической партии — 57 мандатов, «Справедливой России — Патриоты — За правду» — 27, ЛДПР — 21. Согласно результатам голосования, в Госдуму также прошла партия «Новые люди». Она получила 13 мандатов.

По одномандатным округам в Думу прошли также по одному представителю от «Гражданской платформы», «Партии Роста» и «Родины». Еще пять депутатских мест получили самовыдвиженцы, пишет агентство городских новостей «Москва».