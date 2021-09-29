«Динамо» вернулось на вершину КХЛ после победы над «Спартаком»

Фото: Twitter / ФК Динамо

В череде событий по формированию сборной России перед предстоящей Олимпиадой «за кадр» ушел продолжающийся чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Во вторник, 28 сентября, в Москве состоялось одно из самых принципиальных дерби. На своей новой суперсовременной арене «Динамо» переиграло «Спартак» со счетом 6:3 и вернуло себе первое место в турнирной таблице.

Девять побед в десяти матчах — это показатели динамовцев в этом сезоне под руководством нового главного тренера Алексея Кудашова. И пусть недоброжелатели говорят, что к статусу топ-клуба из всех соперников можно отнести лишь «Авангард», тем не менее такой старт заслуживает уважения. Судя по всему, на одного претендента на Кубок Гагарина в этом сезоне будет больше. Отрадно, что им является еще один клуб из Москвы.

Динамовцы переиграли «Спартак» в тяжелом поединке. 32 минуты зрители ждали первой заброшенной шайбы, а затем за семь с небольшим минут второго периода команды отличились пять раз! Всего в присутствии более чем трех тысяч зрителей было заброшено девять шайб. Этот матч, кстати, стал одним из самых результативных в противостоянии «Динамо» и «Спартака» за всю историю.

Нет сомнений, что если бы не ограничение по количеству зрителей, на матче был бы зафиксирован очередной аншлаг. С этим согласился на послематчевой пресс-конференции и Алексей Кудашов, который первым делом поблагодарил болельщиков за поддержку, а потом уже давал традиционный комментарий по игре.

Октябрь для динамовцев будет едва ли не самым сложным в сезоне. Предстоят игры с ЦСКА, СКА (дважды), «Металлургом», «Локомотивом» (дважды), «Ак Барсом». После этих игр мы сможем понять, удастся ли динамовской команде, взявшей курс на омоложение состава, на равных бороться с многолетними лидерами чемпионата.

Спартаковцам тоже не позавидуешь. С одной стороны, нынешнее пятое место на Западе — весьма неплохой результат, но и у них октябрь будет непростым — «Металлург», «Авангард», ЦСКА (дважды), «Локомотив». Большинство игр для команды Бориса Миронова будут весьма непростыми, и к ноябрьской паузе в чемпионате мы сможем понять, что же из себя представляет «Спартак» образца сезона 2021/22 гг.