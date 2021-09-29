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Контроль за соблюдением масочного режима усилили в столичном транспорте

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Контроль за соблюдением масочного режима усилили в столичном транспорте
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В московском транспорте усилили контроль за соблюдением масочного режима. Об этом сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов в среду, 29 сентября.

По его словам, такое решение было принято по рекомендации санитарных врачей. Владислав Султанов отметил, что для контроля соблюдения масочного режима в общественном транспорте задействовали весь штат контролеров ГКУ «Организатор перевозок» и сотрудников службы безопасности метро.

— Более 1,8 тысячи работников информируют пассажиров и проверяют соблюдение безопасного пребывания на наземном и железнодорожном транспорте, на всех участках метро (на входах, перронах, в вагонах поездов), охватывая 100 процентов станций, а также на вокзалах, — цитирует руководителя РИА Новости.

Владислав Султанов уточнил, что с начала осени контролеры начали оформлять постановления электронным способом. Благодаря ему процедура оформления документов сократилась до 5 минут, а вероятность ошибок сведена к нулю. Теперь вместо заполненных вручную бумажных бланков пассажиры получают компактные квитанции.

С начала сентября контролеры выявили более 35 тысяч нарушений масочного режима.

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