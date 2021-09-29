Четыре новостройки по реновации передали под заселение в районе Люблино

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Люблинская улица, дом 111б, корпус 1 Карта всех событий

Четыре новых здания передали под заселение в районе Люблино в рамках программы реновации жилищного фонда Москвы. Об этом в среду, 29 сентября, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Новостройки расположены по адресам: Люблинская улица, дом 111б, корпус 1, корпус 2, и дом 113, Краснодонская улица, дома 46/1 и 48.

Переехать в новостройки предложат жителям домов на Люблинской улице (дом 111, строение 2 и строение 3; дом 113, корпус 2) и горожанам, которые живут по адресам: улица Верхние Поля, дом 19, корпус 1, дом 19, корпус 2, дом 17, корпус 1, дом 17, корпус 2, и дом 15, корпус 1.

До этого в Люблине по реновации под заселение передали два корпуса (3 и 4) дома 76 на Люблинской улице.

Всего на территории района в рамках программы расселить планируется 152 здания, общая площадь которых составляет 461,9 тысячи квадратных метров. Десять из них ожидает реконструкция, передали на официальном сайте мэра Москвы.

29 сентября также стало известно, что свыше 770 семей приступили к переезду в новые квартиры в поселении Мосрентген в Новой Москве в рамках программы реновации жилищного фонда столицы.

Новостройки, в которых поселятся москвичи, располагаются по адресу поселение Мосрентген, квартал 24, дом 1, корпуса с 1-го по 5-й.

Переехать смогут те горожане, которые ранее жили в 18 домах в поселениях Сосенском и Мосрентген.