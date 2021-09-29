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Скончался актер сериала «Универ» Константин Глушков

Анастасия Волоснова

Общество
Скончался актер сериала «Универ» Константин Глушков
Кадр из фильма «Висяки»/Максимус, Продюсерский центр «Пирамида»

Актер сериала «Универ» Константин Глушков умер от остановки сердца в ночь с 24 на 25 сентября. Об этом рассказал его сын в своих социальных сетях.

Глушков скончался в возрасте 56 лет, в больнице, куда его доставила бригада скорой помощи. Мужчину направили в реанимацию, где у него остановилось сердце.

Прощание со звездой уже состоялось. Его похоронили на Алабушевском кладбище в Зеленограде.

Актер известен по ролям в таких картинах, как «Мент в законе», «На углу у Патриарших», «О чем говорят мужчины. Продолжение» и «Август восьмого».

Кроме того, Глушков строил карьеру сценариста. Он в качестве автора работал над сериалами «Проклятый рай», «Наркотрафик». Среди наград у него есть знаменитая «Тэфи» за сценарий к телепередаче «Лукоморье».

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