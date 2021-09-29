Эпидемиолог Шунков: Увлажнители воздуха могут вызвать пневмонию

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Увлажнители воздуха не только защищают слизистые дыхательных путей от пересыхания, но и при неправильном использовании несут серьезную угрозу для здоровья человека. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

По его словам, слизистая оболочка дыхательных путей является «входными воротами» большинства инфекций. Из-за пересыхания она может ослаблять свои защитные свойства. Такое происходит в зимний период после включения отопления и летом, когда жарко и редко идут дожди. Кроме того, на состояние слизистых сильно влияют образ жизни и характер работы.

— Увлажнители воздуха должны помогать справляться с высыханием слизистой оболочки, но они также несут вред. В отапливаемом помещении они могут увеличивать температуру помещения. Кроме того, химические вещества, содержащиеся в воде, могут проникать в организм. Если использовать в увлажнителях масляные или другие жировые парфюмерные компоненты с лечебной или другой целью, то, помимо выхода из строя оборудования, это может вызвать пневмонию, — сказал врач.

Шунков подчеркнул, что сильная влажность в помещении может способствовать появлению плесени на мебели, постельном белье и одежде.

— Ее наличие, помимо запаха сырости в квартире, может послужить причиной дерматитов, обострения аллергий и опять-таки вызвать заболевания дыхательной системы, — заключил собеседник «ВМ».