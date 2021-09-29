Эксперты объяснили, как увеличить число стартапов-«единорогов» в России

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Одним из показателей прогрессивного экономического развития страны является отношение к стартапам. Похвастаться стартапами-«единорогами», то есть проектами, которые более чем за 10 лет достигли оценки в 1 миллиард долларов, при этом не выходили на биржу и остались в руках создателя, могут немногие страны. Обычно это проекты из области IT-технологий.

Евгений Куценко, директор Центра российской кластерной обсерватории, Андрей Зотов, кандидат технических наук, и Евгений Кузнецов, генеральный директор венчурного фонда «Орбита капитал», рассказали, почему в России мало таких проектов и при каких условиях возможно их возникновение.

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Чему не верит бизнес в России

— Понятие «единорог» растянутое. Сибирская компания inDriver, «Циан», Badoo, Wildberries, «Телеграм» — это компании, которые стали или станут «единорогами». Но почему мы не вырабатываем весь потенциал? Это зависит от ожиданий инвесторов, а рынок в санкционных условиях считается высокорисковыми, — считает Андрей Зотов.

Евгений Кузнецов рассказывает, что российский венчурный рынок меньше американского или китайского в 100 раз, что не может не сказываться на числе стартапов и сделок.

— В России есть фонды, но их не сравнить даже с Нью-Йорком. Даже города в Китае и Штатах имеют больше капитала. Я пытаюсь вовлечь инвесторов — государственных и частных, но это происходит медленно. В Китае изучили ситуацию, поняли, что это катастрофа, и за 10 лет сделали две вещи: во-первых, организовали несколько зон, где действует британское право, а во-вторых, они насытили рынок государственными деньгами. В России этого нет, поэтому и приходится российским компаниям идти и искать поддержку за рубежом, — объясняет Кузнецов.

Евгений Куценко также отмечает, что основное число «единорогов» сконцентрировано в США и Китае.

— Мы с удивлением отметили отсутствие «единорогов» у нас. Но мы поняли, что целый ряд «единорогов» появился у россиян, которые переехали в другое страны. 80 процентов таких стартапов обитают в США и Китае. Это научные гиганты, и в них вкладываются огромные капиталы. Для стран Европы — это будущее. «Единороги» мобильны, в меньшей степени зависят от инфраструктуры и могут быстро перерегистрироваться, — рассказывает Евгений Куценко.

Ранее сообщалось, что более миллиарда рублей привлекли стартапы конкурсов МИК.