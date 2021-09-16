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Более миллиарда рублей привлекли стартапы конкурсов МИК

Виктория Сикерина

Город
Более миллиарда рублей привлекли стартапы конкурсов МИК
Фото: pixabay.com

Стартапы-участники технологических конкурсов Московского инновационного кластера (МИК) привлекли более миллиарда рублей инвестиций. Об этом в четверг, 16 сентября, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Конкурсы МИК нацелены на финансовую поддержку предпринимателей, содействие в поиске инвесторов и масштабировании бизнеса.

— Из 2,5 тысячи компаний, которые подали заявки на участие в конкурсах Московского инновационного кластера, отбор прошли более 250. В результате финалисты запустили свыше 150 пилотных проектов вместе с лидерами рынка — партнерами мероприятий. Сумма привлеченных их стартапами инвестиций уже превышает миллиард рублей, — отметила заммэра Москвы.

Представленные проектом конкурсы охватили различные отрасли. Например, целью Social Tech Challenge стала поддержка социальных инициатив в сфере технологий, а Travel Tech Challenge и Sport Tech Challenge были направлены на совершенствование инновационных систем в туризме и спорте.

Среди участников конкурса был и победитель прошлого года— Sport Tech Challenge. Компания создала мобильное приложение на основе технологии искусственного интеллекта. С помощью камеры смартфона сервис способен оценить навыки молодых футболистов.

При этом в конкурсе Social Tech Challenge победу одержал проект по управлению вовлеченности в онлайне. В качестве инвестиций он получил 200 тысяч долларов.

В понедельник, 13 сентября, Наталья Сергунина рассказала, что агентство инноваций Москвы, подведомственное столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития, подписало в Сеуле стратегическое партнерское соглашение с южнокорейской государственной ассоциацией Innobiz.

Разработки южнокорейских стартапов, по ее словам, апробируют в рамках программы пилотного тестирования инноваций в Москве.

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