Диетолог Королева рассказала, как питаться во время простуды или гриппа

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Щадящее питание во время простуды или гриппа поможет человеку скорее выздороветь. Оно должно состоять из продуктов, содержащих различные витамины и минералы, быть органическим и не раздражать желудочно-кишечный тракт. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала диетолог Маргарита Королева.

По ее словам, главное — больному нужно пить много воды, но только теплой или комнатной температуры. В нее можно добавлять сок лимона, небольшое количество имбиря. Также полезным питьем будет настой шиповника. Он поможет организму «мобилизовать» иммунитет и сократить продолжительность болезни.

— Питание должно быть щадящим. Никаких сладостей, особенно в составе которых рафинированные продукты. Потому что любая сладкая среда способствует распространению вирусов. Желательно отказаться от молочных продуктов. На продукты коровьего происхождения организм тоже реагирует образованием слизи. Слизь — среда для кратного увеличения количества вирусов, — сказала врач.

Во время болезни лучше питаться фруктами, которые содержат много витаминов и минералов. Например, слегка печеными красными яблоками. Пектин в составе этих фруктов улучшит состояние слизистых и обеспечит детоксикацию организма.

— Очень хорош в период простуды куриный бульон. Только желательно выбирать курицу фермерскую. Бульон очень быстро обеспечивает выведение слизи. Будет лучше дышать нос. Также бульон ослабляет воспалительный процесс в целом, способствует оздоровлению организма, — отметила Королева.

В рацион питания диетолог советует включить источники витамина А. Найти содержащие его фрукты просто: они имеют яркую красную, оранжевую или пурпурную окраску. Также витамин А можно получить из нерафинированных растительных масел, авокадо, семян и зерновых. В питании должен присутствовать антиоксидант — витамин Е. Он поможет в выведении токсинов из организма.

— Никаких тяжелых продуктов, никаких раздражителей желудочно-кишечного тракта. Исключить рафинированные продукты. Только органические, щадящей обработки. И есть в том количестве, в котором захочется пациенту, — заключила Королева.