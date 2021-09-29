Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Диетолог Королева рассказала, как питаться во время простуды или гриппа

Марина Найденкова

Сюжеты: 

ЕдаЭксклюзивы ВМ
Общество
Диетолог Королева рассказала, как питаться во время простуды или гриппа
Фото: Pexels

Щадящее питание во время простуды или гриппа поможет человеку скорее выздороветь. Оно должно состоять из продуктов, содержащих различные витамины и минералы, быть органическим и не раздражать желудочно-кишечный тракт. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала диетолог Маргарита Королева.

По ее словам, главное — больному нужно пить много воды, но только теплой или комнатной температуры. В нее можно добавлять сок лимона, небольшое количество имбиря. Также полезным питьем будет настой шиповника. Он поможет организму «мобилизовать» иммунитет и сократить продолжительность болезни.

— Питание должно быть щадящим. Никаких сладостей, особенно в составе которых рафинированные продукты. Потому что любая сладкая среда способствует распространению вирусов. Желательно отказаться от молочных продуктов. На продукты коровьего происхождения организм тоже реагирует образованием слизи. Слизь — среда для кратного увеличения количества вирусов, — сказала врач.

Во время болезни лучше питаться фруктами, которые содержат много витаминов и минералов. Например, слегка печеными красными яблоками. Пектин в составе этих фруктов улучшит состояние слизистых и обеспечит детоксикацию организма.

— Очень хорош в период простуды куриный бульон. Только желательно выбирать курицу фермерскую. Бульон очень быстро обеспечивает выведение слизи. Будет лучше дышать нос. Также бульон ослабляет воспалительный процесс в целом, способствует оздоровлению организма, — отметила Королева.

В рацион питания диетолог советует включить источники витамина А. Найти содержащие его фрукты просто: они имеют яркую красную, оранжевую или пурпурную окраску. Также витамин А можно получить из нерафинированных растительных масел, авокадо, семян и зерновых. В питании должен присутствовать антиоксидант — витамин Е. Он поможет в выведении токсинов из организма.

— Никаких тяжелых продуктов, никаких раздражителей желудочно-кишечного тракта. Исключить рафинированные продукты. Только органические, щадящей обработки. И есть в том количестве, в котором захочется пациенту, — заключила Королева.

Читайте также:
питаниеГриппВрачи
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Немцы выбрали стабильность

Вера Москвина
Вера Москвина

Как обуздать ретивого дворника

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Странная история в русском хоккее

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Главный немецкий вопрос: третьим будешь?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

«Северный поток»: и снова санкции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — время ответственности человека перед творением

Все мнения
О проекте