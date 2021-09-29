Скончалась балерина Мариинского театра Нина Сахновская

Фото: сайт Мариинского театра

Артистка балета Мариинского театра Нина Сахновская скончалась в возрасте 83-х лет. Об этом в среду, 29 сентября, рассказали в пресс-службе театра.

О причине смерти балерины не сообщается. Она скончалась в воскресенье, 26 сентября.

— Ее мастерство и чувство стиля украшали спектакли ленинградского театра. По завершении сценической карьеры Сахновская преподавала классический танец в Академии русского балета имени Вагановой, — говорится на сайте театра.

Сахновская была выпускницей Ленинградского хореографического училища имени Агриппины Вагановой. Она танцевала в Мариинском, или тогда еще Кировском, театре с 50-х по 80-е годы XX века. Советская балерина исполняла фей в «Спящей красавице», «Шопениану».