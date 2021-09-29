Напольную плитку в доходном доме Коровина в центре Москвы отреставрировали

Фото: официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

Россия, Москва, улица Чаплыгина, 10 Карта всех событий

В столице отреставрировали напольную метлахскую плитку в доходном доме купца Ивана Коровина. Дом № 10 находится на улице Чаплыгина. Здание построил столичный архитектор Иван Кондратенко в 1894 году. Об этом рассказали в пресс-службе московского Фонда капитального ремонта многоквартирных домов.

Напольная метлахская плитка — это мелкоформатная плитка различной формы. Рисунок на ней нанесен на всю глубину материала, именно поэтому он не стирается даже через время. Но, к сожалению, плитка очень хрупкая и ее легко разбить. Больше всего плитки разбилось на первых этажах, некоторые из деталей не подлежат восстановлению. На более высоких этажах плитка не слишком пострадала. Для ремонта элементов используется материал из Великобритании. Мастера будут стараться восстановить максимально точный рисунок.

— Там, где было необходимо, провели докомпановку раствором. Но применять подобную технологию возможно лишь в том случае, если утрата составляет не более 20 процентов, — сообщается в материале.

Дом был первым проектом архитектора Ивана Кондратенко, выполненным в стиле эклектики. На фасаде дома расположены арочные оконные проемы, пилястры, медальоны и лепнина. Подъезды здания украшают красивые эркеры. Окна декорированы рамочными наличниками, подоконными полочками, фартуками и замковыми камнями. Отличительной чертой дома являются эффектные люкарны с вазонами.