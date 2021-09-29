«Только крылья распахнуть»: Пугачева поддержала собравшуюся в космос Пересильд

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Известная эстрадная певица Алла Пугачева сказала актрисе Юлии Пересильд несколько добрых пожеланий, перед тем как она отправится в космос. Актриса полетит на Международную космическую станцию. Там будут проходить съемки первого художественного фильма в открытом космосе. Видеозапись с обращением Пугачева опубликовала на своей странице в Instagram.

— Дорогая Юлечка, ты так долго готовилась к этому событию. А если долго мучиться, у тебя обязательно все получится. Надо только крылья распахнуть и взлететь над прежней собой. И, пожалуйста, не забудь послать осенний поцелуй нашей замечательной планете, — отметила певица.

Алла Пугачева также пожелала артистке возвратиться на Землю как можно быстрее. Юлия Пересильд была очень тронута словами исполнительницы и выразила ей свою благодарность.

Сейчас актриса готовится к своей уникальной роли и признается, что это ей дается нелегко. Пересильд тренируется и много времени находится в Научно-исследовательском центре подготовки космонавтов имени Гагарина.

Ранее стало известно о том, что Роскосмос и Первый канал приняли решение снять фильм на МКС. Для этого артисты и режиссеры полетят в открытый космос. Среди них режиссер Клим Шипенко. Рабочее название фильма — «Вызов». Предположительно, полет состоится 5 октября на корабле «Союз МС-19».