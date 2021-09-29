Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Только крылья распахнуть»: Пугачева поддержала собравшуюся в космос Пересильд

Дарья Чентаева

Общество
«Только крылья распахнуть»: Пугачева поддержала собравшуюся в космос Пересильд
Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Известная эстрадная певица Алла Пугачева сказала актрисе Юлии Пересильд несколько добрых пожеланий, перед тем как она отправится в космос. Актриса полетит на Международную космическую станцию. Там будут проходить съемки первого художественного фильма в открытом космосе. Видеозапись с обращением Пугачева опубликовала на своей странице в Instagram.

— Дорогая Юлечка, ты так долго готовилась к этому событию. А если долго мучиться, у тебя обязательно все получится. Надо только крылья распахнуть и взлететь над прежней собой. И, пожалуйста, не забудь послать осенний поцелуй нашей замечательной планете, — отметила певица.

Алла Пугачева также пожелала артистке возвратиться на Землю как можно быстрее. Юлия Пересильд была очень тронута словами исполнительницы и выразила ей свою благодарность.

Сейчас актриса готовится к своей уникальной роли и признается, что это ей дается нелегко. Пересильд тренируется и много времени находится в Научно-исследовательском центре подготовки космонавтов имени Гагарина.

Ранее стало известно о том, что Роскосмос и Первый канал приняли решение снять фильм на МКС. Для этого артисты и режиссеры полетят в открытый космос. Среди них режиссер Клим Шипенко. Рабочее название фильма — «Вызов». Предположительно, полет состоится 5 октября на корабле «Союз МС-19».

Читайте также:
артисткакинофильмыКосмос
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Немцы выбрали стабильность

Вера Москвина
Вера Москвина

Как обуздать ретивого дворника

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Странная история в русском хоккее

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Главный немецкий вопрос: третьим будешь?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

«Северный поток»: и снова санкции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — время ответственности человека перед творением

Все мнения
О проекте