Около 600 деревьев и более 21 тысячи кустарников высадят на острове Балчуг

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Около 600 деревьев и свыше 21 тысячи кустарников планируется высадить поздней осенью на территории острова Балчуг в рамках его благоустройства. Об этом в среду, 29 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, высадку осуществят на четырех благоустроенных набережных острова, на Садовнической улице и в Репинском сквере.

Он также добавил, что высадка растений является важнейшим этапом благоустройства территории, потому как кустарники и деревья очищают воздух и защищают горожан от шума в прогулочной зоне.

Заммэра уточнил, что наибольшее количество растений высадят на Космодамианской набережной: там планируется посадить свыше 280 лип, дубов, кленов и других видов растений.

В Репинском сквере дополнительно появится 138 деревьев и более девяти тысяч кустарников.

Заместитель мэра также рассказал, что деревья подбирались с расчетом на цветение в период с осени до весны. Кроме того, каждое из выбранных растений отлично адаптируется к жизни и росту в городской среде.

11 сентября мэр Москвы Сергей Собянин открыл набережные острова Балчуг, благоустройство которых было проведено в этом году. В ходе церемонии открытия глава города отметил, что на острове теперь появилось большое пространство, которое позволит жителям города совершать прогулки. Мэр отметил, что реконструкция электростанции рядом с Патриаршим мостом привела к созданию «уникального комплекса».