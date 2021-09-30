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Онлайн-регистрация на школьные выпускные экзамены откроется 1 октября

Анастасия Колоскова

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Онлайн-регистрация на школьные выпускные экзамены откроется 1 октября
Фото: Pexels

С 1 октября на портале mos.ru открывается возможность записаться на участие в государственной итоговой аттестации (ГИА): едином государственном экзамене (ЕГЭ), основном государственном экзамене (ОГЭ) и государственном выпускном экзамене (ГВЭ), а также в итоговом сочинении (изложении) и итоговом собеседовании по русскому языку.

— Зарегистрироваться на экзамены могут школьники, студенты учреждений среднего профессионального образования и иностранных образовательных организаций, а также выпускники прошлых лет, — рассказала руководитель Регионального центра обработки информации Москвы (РЦОИ) Оксана Карклина.

По ее словам, заявление на участие в ГИА-11 будут приниматься до 1 февраля включительно, а на участие в ГИА-9 — до 1 марта.

Желающим записаться следует пройти на mos.ru в раздел «Запись на участие в ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ), итоговом сочинении (изложении), итоговом собеседовании по русскому языку для 9-х классов», который находится в пункте «Образование» в каталоге услуг. Учащиеся, достигшие возраста 14 лет, могут отправить заявление самостоятельно. За более младших школьников это могут сделать только родители или законные представители.

Чтобы воспользоваться услугой на mos.ru, у пользователя должна быть регистрация на портале с указанием СНИЛС в личном кабинете, пишет официальный сайт мэра Москвы.

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