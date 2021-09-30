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Сергей Собянин рассказал о московской программе пилотного тестирования инноваций

Анастасия Колоскова

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Сергей Собянин рассказал о московской программе пилотного тестирования инноваций
Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

За время реализации программы пилотного тестирования инноваций, которая стартовала в мае 2020 года, в столице заключили более 40 контрактов на внедрение инновационных решений. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, программа преследовала цель помочь инноваторам реализовать идею в среде города с реальными заказчиками. Предоставить возможности для испытаний инновационной продукции согласились более 140 столичных учреждений и компаний.

— Выручка компаний-участниц выросла более чем в 2 раза. Разработчики привлекли внешние инвестиции на развитие своих проектов на общую сумму 650 млн рублей, — написал глава города в личном блоге.

Сергей Собянин упомянул о наиболее интересных проектах.

Так, среди них машины-беспилотники, предложенные специалистами НИИ «МосТрансПроект» и МАДИ, которые помогают медсестрам из Первой градской больницы на Ленинском проспекте доставить анализы из больничных корпусов в лабораторию.

Еще одним реализованным проектом стало использование спасателями дронов-беспилотников для круглосуточного патрулирования. Для этого была разработана станция автономного базирования, на которой робот-манипулятор меняет дронам аккумуляторы, и в результате они могут сутками находиться в воздухе без вмешательства операторов.

В Научно-практическом центре медико-социальной реабилитации инвалидов имени Швецовой в пилотном режиме используется аппарат неинвазивного медицинского обследования «Медсканер БИОРС», который позволяет использовать 10 видов диагностики. После этого программа на основе анализа и обработки данных выдает заключение и рекомендации.

Внескольких столичных вузах проходит тестирование инновационных образовательных платформ, среди них платформа SELECTIIO, которая позволяет разрабатывать качественные презентации, и конструктор VR-проектов Varwin Education, не требующий навыков программирования.

— В Российской государственной библиотеке для слепых тестируется система радиоинформирования и звукового ориентирования «Говорящий город», которая повышает доступность общественного транспорта и городской инфраструктуры, — добавил мэр.

Он также отметил студию по созданию мультфильмов Kids Animation Desk 2.0, базирующуюся в Центре социокультурной реабилитации Дианы Гурцкой и Центре комплексной реабилитации инвалидов «Бутово», тестирование роботизированных собак на площадке Реабилитационной школы-интерната № 32, и устройство расшифровки речи для слабослышащих «Чарли», которое преобразовывает речь в текст и отображает его на экране смартфона или планшета человека с нарушениями слуха.

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