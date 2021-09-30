«Москино» покажет ленты Московского еврейского кинофестиваля

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

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Сеть кинотеатров «Москино» с 4 по 12 октября приглашает горожан на показы седьмого Московского еврейского кинофестиваля. В афише — исторические драмы, остроумные комедии и программы короткого метра. Показы пройдут в кинотеатре «Звезда».

В программе блока короткого метра зрители увидят семейную драму про взаимоотношения поколений «Ее танец»; историю о любви и преградах «Женись на мне»; драмы, затрагивающие тему Холокоста, «Инспекция» и «Обещание»; сюрреалистичный «Поздний каддиш»; приключенческое кино «Моя кипа» и «Сафия».

Отдельные показы посвящены фильмам «Шалом, папик», «Антон» (ленте, ставшей посмертной работой грузинского режиссера Зазы Урушадзе, номинантки на «Оскар» за фильм «Мандарины»), «Кафе Зелиг» и «Зимний путь», экранизации документальной автобиографической книги радиоведущего Мартина Голдсмита «Неугасимая симфония: Правдивая история музыки и любви в нацистской Германии».

Во втором блоке художественного короткого метра будут представлены военная драма «Дилемма Исмаила», феминистическая картина «Кошер», анимационный фильм «Шломо и раввин», драма о деменции «Эрвин», комедии «Некролюди» и «Святая женщина».

Фильмы представят и обсудят приглашенные спикеры.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте «Москино».