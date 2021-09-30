Завершилась реставрация фасадов старейшего здания на Люсиновской улице в Москве

Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

Россия, Москва, Люсиновская улица, 27с1 Карта всех событий

Специалисты привели в порядокфасады главного дома бывшей усадьбы купцов Сушкиных — Кеворкова, признанного старейшим на Люсиновской улице.

Кирпичное здание, состоящее из двух частей разной этажности, располагается по адресу Люсиновская улица, 27, строение 1.

Точная дата возведения постройки неизвестна. Специалисты считают, что его построили в конце XVIII — начале XIX века. За это время его экстерьер и планировка неоднократно менялись. Фасады дома выполнены в стиле эклектика. Они включают черты классицизма и неоренессанса.

Их реставрация стартовала в марте прошлого года. До этого они находились почти в аварийном состоянии из-за пожара, случившегося в 2017 году: стены имели сквозные трещины, а часть кровли и перекрытий отсутствовали.

На первом этапе специалисты укрепили несущие конструкции, фундаменты и кирпичную кладку, а также восстановили кровлю. Затем реставраторы занялись восстановлением интерьеров и фасадов здания.

— Завершен важный этап восстановительных работ главного дома усадьбы Сушкиных — Кеворкова — возвращен исторический облик его фасадам. Так, например, главный фасад вновь украшает аттик (выступ над верхним карнизом) с картушем. Это декоративный элемент в виде неразвернутого свитка бумаги с гербом одного из владельцев дома — купца Агабека Кеворкова, — рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Она также упомянул, что специалисты отреставрировали парапет кровли, карниз, ажурные наличники и пилястры — плоские колонны.

Алексей Емельянов добавил, что в настоящее время завершаются работы по возвращению исторического облика интерьерам.

Как напомнил глава ведомства, главный дом усадьбы купцов Сушкиных — Кеворкова является выявленным объектом культурного наследия. В связи с этим Мосгорнаследие контролирует все работы, которые ведутся по согласованному ведомством проекту, пишет официальный сайт мэра Москвы.