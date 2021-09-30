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VR-аттракционы и робототехника: Фестиваль науки покажет последние IT-разработки

Ольга Маркова

Развлечения
VR-аттракционы и робототехника: Фестиваль науки покажет последние IT-разработки
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, 4-й Сыромятнический переулок, 1/8с6 Карта всех событий

Международный фестиваль науки и технологий, который пройдет на Винзаводе 2 октября, представит гостям эксклюзивные новинки. В его программе: VR-аттракционы, искусственный интеллект и IT-разработки, нейросети и робототехника.

Аэротакси станет одним из главных экспонатов. Здесь можно будет не только рассмотреть транспорт будущего, но и с помощью VR-очков совершить виртуальные полеты.

Юные посетители фестиваля смогут пройти уроки игрового развития и развлечься на аттракционах дополненной игровой и обучающей реальности. Здесь будут представлены герои игры CUT THE ROPE, помещенные в дополненную реальность детских книжных изданий.

Команды роботов сразятся в спортивных матчах. А у гостей фестиваля появится возможность самим собрать робота, который будет участвовать в киберсоревнованиях.

Абитуриентам представят разработки команды ведущих технологических вузов России. Шоу промышленных роботов представит SENCE.

Приложение дополненной реальности заинтересует всех, обновляющих интерьер: оно позволяет примерить на стену комнаты произведение современного искусства. Несколько разработчиков представят виртуальные примерочные различных принципов действия — от мобильных приложений до полноразмерных кабин сканирования тела.

На фестивале будет открыта отдельная площадка, посвященная HR и вопросам трудоустройства. Здесь пройдет лекция специалиста по рекрутингу Алены Владимирской, которая расскажет, как меняется рынок и почему не стоит ориентироваться на профессии будущего. Также можно поучаствовать в мастер-классе «Как найти свое призвание и не разочароваться».

Для взрослых посетителей будут работать три лектория: Human расскажет о медицине и биотехнологиях, лекторий Habitat — о биокатастрофах и их последствиях, AI/IT — о цифровизации различных сфер жизни человека.

На главной сцене выступят популярные спикеры: американский режиссер Пол Лазарус и команда YouTube-канала BirchPunk, снимающая короткометражные фильмы о кибердеревне.

Сопровождать мероприятия фестиваля будет концертная программа, где хедлайнером станет новый электронный сайд-проект Дельфина «Механический пес».

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщает пресс-служба фестиваля.

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