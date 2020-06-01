Режиссер Ридли Скотт рассказал о планах снять продолжение «Гладиатора»

В недавнем интервью Скотт рассказал, что у него есть нереализованная задумка / Фото:YouTube /Flicks And The City Clips

Известный британский режиссер Ридли Скотт рассказал, что планирует снять продолжение оскароносного фильма «Гладиатор».

Он отметил, что уже сейчас работает над сценарием второй части, а приступить к съемкам планирует после завершения съемок фильма о Наполеоне. Картина получила название «Походный мешок». Сюжет фильма основан на рассказе об отношениях Наполеона с его супругой Жозефиной де Богарне. Главные роли в картине достались Хоакину Фениксу и Джоди Комер, передает Newinform.

Напомним, что в текущем году в прокат выйдут две картины режиссера: «Последняя дуэль» и «Дом Gucci».

До этого Ридли Скотт рассказал, что голливудский актер Рассел Кроу едва не погиб во время съемок фильма «Гладиатор». Трагедией мог закончиться эпизод с участием крупного хищного зверя — тигра.