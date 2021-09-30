Как изменятся цены на вино и пиво из ЕС после повышения таможенных пошлин

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Стоимость товаров из ЕС, вина, пива и косметики на полках в магазинах может увеличиться после повышения пошлин на их ввоз в Россию, а может остаться неизменной. На цены влияют несколько различных факторов. Только рост доллара за последние три года привел к увеличению цен на завозные товары в два раза. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала старший научный сотрудник Центра региональной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Галина Баландина.

Газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила, что Минэкономразвития РФ предложило повысить пошлины на ввозимые из ЕС вино, пиво, духи и декоративную косметику. Размер пошлины ведомство пока не определило, однако «ставки могут быть вплоть до запретительных», пишет газета. Данные меры рассматриваются как ответ на ограничения Евросоюза на поставку металлургической продукции.

По словам Баландиной, речь идет о повышении пошлин в качестве ответной меры на товары, приходящие только из ЕС. При этом вино, пиво, духи и декоративная косметика импортируются в Россию и из других стран. Например, вино приезжает из Латинской Америки.

— Конечно, ввозная таможенная пошлина включается в цену товара, тем самым увеличивая его себестоимость. Но говорить, что повышение пошлины — неизбежное повышение цен на товары на полках в магазинах, было бы неправильно. На ценообразование влияет еще много других факторов. Цена может не измениться, потому что производитель может пожертвовать частью своей прибыли для того, чтобы сохранить долю на рынке, или может вообще отказаться от поставок, его продукцию заместят на товары из других стран, — сказала Баландина.

Также она подчеркнула, что на цены импортных товаров влияет и курс валют. Так, увеличение курса доллара привело к повышению стоимости импорта в два раза за последние три года без пошлин.